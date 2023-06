Assegnazioni provvisorie personale ATA | domande dal 21 giugno al 7 luglio Chi può presentarla MODULO

Intervenuta nel corso della diretta della Tecnica risponde live del 16 giugno 2023 dal titolo "2023, cosa fare per non sbagliare domanda: rispondiamo ai vostri quesiti ", Maria Grazia Frilli del centro nazionale Flc Cgil ha parlato dell'intesa sottoscritta tra ...a.s. 2023/24 Motivi La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata soltanto per uno dei seguenti motivi: ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età ...Intervenuta nel corso della diretta della Tecnica risponde live del 16 giugno 2023 dal titolo '2023, cosa fare per non sbagliare domanda: rispondiamo ai vostri quesiti ', Maria Grazia Frilli del centro nazionale Flc Cgil ha parlato dell'intesa sottoscritta tra ministero ...

Assegnazioni provvisorie docenti, come fare la domanda senza sbagliare: tutti i passaggi spiegati. VIDEO TUTORIAL con Cannas Orizzonte Scuola

Intervenuta nel corso della diretta della Tecnica risponde live del 16 giugno 2023 dal titolo “Assegnazioni provvisorie 2023, cosa fare per non sbagliare domanda: rispondiamo ai vostri quesiti“, Maria ...Intervenuta nel corso della diretta della Tecnica risponde live del 16 giugno 2023 dal titolo “Assegnazioni provvisorie 2023, cosa fare per non sbagliare domanda: rispondiamo ai vostri quesiti“, Maria ...