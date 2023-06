Ascolti tv | i dati del 18 giugno

(Di lunedì 19 giugno 2023) Glidi sabato 172023 Nella serata di ieri, sabato 172023, su Rai1 AAA genero cercasi ottiene 1.761.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale5 la replica de Lo Show dei Record si ferma a 1.587.000 spettatori con uno share del 14.5% (presentazione a 2.004.000 e il 14.1%). Su Rai2 Amore e morte a Venezia conquista 976.000 spettatori (7.1%). Su Italia1 I predatori dell’arca perduta ha intrattenuto 1.137.000 spettatori (8.7%). Su Rai3 L’Amica Geniale in replica porta a casa 535.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 Buona giornata totalizza un a.m. di 711.000 spettatori (5.2%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 396.000 spettatori con il 3.3%. L'articolo proviene da 361 Magazine.

