Il nuovonon si perde in giri di parole, va dritto al punto, alza l'asticella. "Volevo essere sicuro che il presidente volesse vincere dei trofei e ho capito che sulle ambizioni del Napoli ...Dopo la conferma diMichele Magliano , si sblocca il calciomercato dell'AC Cuneo 1905 Olmo che, questa sera, ha ... Il primo colpo del DG Vercelloneda Alba: alla corte biancorossa...Ma l'allenatore Il toto - nomi continua, la fumata bianca ancora non. Bandecchi chiede ... Le ipotesi che si fanno, in questa specie di conclave calcistico per la scelta del, sono sempre ...

Arriva mister Garcia: 'Sono qui per vincere' TGLA7

Incisivo, schietto, deciso. Il nuovo mister non si perde in giri di parole, va dritto al punto, alza l’asticella. “Volevo essere sicuro che il presidente volesse vincere dei trofei e ho capito che ...Il tecnico è stato appiedato per un turno in seguito all'espulsione rimediata al 45' del secondo tempo. Squalificati anche Beretta, Frigerio e Garattoni, diffidati e ammoniti ...