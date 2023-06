Arriva l' anticiclone africano | da domani picchi di oltre 35 gradi 

Leggi su agi

(Di lunedì 19 giugno 2023) AGI - Settimana di grande caldo quella che inizia in Italia per effetto del promontorio anticiclonico presente sul Mediterraneo centrale. Secondo gli esperti del Centro Meteo Italiano, nei prossimi giorni aria calda di matrice africana investirà la penisola facendo salire drasticamente le temperature che tra mercoledì e giovedì faranno segnare anomalie positive nell'ordine di 8-10 gradi, coni 35 gradi specie sulle zone interne del Centro-Sud. Una prima, vera ondata di afa destinata però a esaurirsi intorno all'ultimo weekend di giugno quando una saccatura dovrebbe portare temporali sparsi e calo termico. Previsioni meteo per oggi: AL NORD Tempo asciutto al mattino sulle regioni del Nord con nuvolosità in transito e schiarite. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di acquazzoni sparsi sulle Alpi, variabilità asciutta ...