Arrestato a Napoli un uomo per maltrattamenti in famiglia

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 19 giugno 2023) Violenza domestica aunperfamiliari e aggressioni verbali ripetute Ieri pomeriggio, in seguito a una segnalazione di lite familiare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti su disposizione della Centrale Operativa. All’esterno dell’abitazione, hanno trovato unvisibilmente agitato che insultava i familiari rinchiusi in una stanza. Dopo essere entrati nell’appartamento, una donna ha riferito di essere stata colpita con un pugno dal fratello, che aveva anche aggredito verbalmente i genitori. Il 51enne napoletano è finito in manette con l’accusa diin. Si tratta di un episodio che si aggiunge a precedenti comportamenti simili da parte dell’. Lascia ...