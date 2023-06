Argentina | scontri tra polizia e indigeni nel Nord del Paese

(Di lunedì 19 giugno 2023) GliKolla si sono scontrati con lain tenuta antisommossa nella provincia di Jujuy, neldell': stavano manifestando contro una riforma recentemente approvata della costituzione provinciale, che limita il diritto di bloccare le strade durante le proteste. Il governatore di Jujuy, Gerardo Morales, del Partito Radicale all'opposizione, ha approvato venerdì la riforma che sancisce "l'espresso divieto di blocchi totali di strade e posti di blocco, nonché ogni altra turbativa al diritto alla libera circolazione degli abitanti della provincia". Subito dopo l'approvazione sono stati istituiti blocchi stradali in tutta la provincia. La più significativa è stata allestita dai Kolla all'incrocio di due autostrade nazionali che portano in Cile e in Bolivia.

