Archimede 2 0 - Dalla Sicilia unauto per la Bridgestone World Solar Challenge

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 19 giugno 2023) Mancano ormai poco più di quattro mesi alla, in programma dal 22 al 29 ottobre in Australia. La celebre kermesse, dedicata ai veicoli a energiae, vedrà la partecipazione di una vettura proveniente, l'2.0. Parliamo di un progetto della onlus Futuroe seguito al 90% dagli studenti delle scuole superiori di Siracusa nell'ambito dei progetti PCTO (evoluzione dell'alternanza scuola-lavoro) e dal corso di studi di Ingegneria Elettrica per la E-Mobility dell'Università di Palermo. Ma se l'auto può considerarsi già realtà, essendo tra i veicoli ammessi a percorrere gli oltre 3 mila chilometri che dividono Darwin da Adelaide, il team è alla ricerca di fondi per la trasferta ...