App per ciclo

Leggi su wikitech

(Di lunedì 19 giugno 2023) In questo articolo andiamo a descrivere evenutali app che possono tornarti utili per monitorare i cambiamenti del proprio corpo tramite il tuo smartphone, di cosa parliamo? Delle app per il, infatti, sono uno strumento completo ed efficace; proprio per questo motivo il mio consiglio, da amante della tecnologia, è quello di utilizzare un’app per ilal posto del classico calendario cartaceo.App per ilgratis In questa guida ho deciso di segnalarti alcune soluzioni che possono essere a te congeniali: si tratta di app per ilgratis che permettono di tenere sempre traccia dei cambiamenti fisiologici, delmestruale e dei periodi di ovulazione mediante un calendario virtuale sul quale è ...