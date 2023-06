Antonino Spinalbese pubblica per errore una foto con la nuova fidanzata e poi la cancella

Leggi su biccy

(Di lunedì 19 giugno 2023) La storia con Ginevra Lamborghini è finita prima ancora di cominciare, manon è rimasto single a lungo. Lo scorso marzo l’ex gieffino è stato paparazzato a Milano insieme ad una ragazza famosa. Igrafi di Whoopsee hanno beccato il 28enne in compagnia di Carolina Stramare: “Appena uscito dal GF Vip lui è tornato dalla sua piccola. Adesso l’ex di Belen ha ripreso in mano la sua vita e anche la quotidianità e ieri si è concesso una serata. Qui lo vedere al Beefbar in compagnia di un amico e poi anche con Carolina Stramare. Lei lo ha riaccompagnato a casa, ma non prima di godersi una bevuta in un locale“. I fan dei Gintonic però si sono affrettati a parlare di una semplice ‘amicizia’ tra il loro beniamino e la Miss Italia. Tesi smentita però da Dagospia, secondo il sito di Roberto D’Agostino infatti l’ex vippone e ...