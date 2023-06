Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi | 19 giugno

Leggi su zon

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladel 19Il sergente Funes informa i marchesi che Lola si è tolta la vita e ha lasciato un biglietto in cui confessa l’omicidio di Tomas. Ma lui stesso non crede al suicidio e incontra Jana in segreto per dirle di non aver ...