Anticiclone africano Scipione infuoca l`Italia con picchi di 43°C

(Di lunedì 19 giugno 2023) A soli due giorni dal Solstizio d`estate, l`è pronto per surriscaldarefacendo partire la prima seria ondata di caloresul nostro Paese. Le temperature previste parlano chiaro e ormai non ci sono più dubbi sui valori previsti. Il sito www.iLMeteo.it informa che in queste ore l`dal cuore del deserto del Sahara si è innalzato fin verso il bacino del Mediterraneo, inglobando anche. Continuerà a rafforzarsi e a diventare sempre più caldo almeno fino a giovedì. Le masse d`aria roventi, provenienti dal deserto, attraversando il Mar Mediterraneo si caricheranno di umidità per cui oltre al caldo ci aspettiamo anche l`arrivo della fastidiosa afa e delle ...

Merito naturalmente dell', che sta per lanciare a tutti gli effetti la prima vera offensiva verso l'area mediterranea e la nostra penisola. Già in queste ore il caldo è ...Meteo, l'porta la prima ondata di caldo (fino a 40 gradi)d. Le previsioni Maltempo, bomba d'acqua a Brindisi: strade come fiumi. Mamma e figlia salvate dai vigili del fuoco

L'estate torrida è tornata. Con l'anticiclone africano che ha portato su le temperature in tutta Italia, stanno tornando anche le notti tropicali: sono quelle nelle quali le temperature non scendono m ...L'anticiclone Scipione arriva anche in Toscana: le temperature previste arriveranno fino a 38 gradi, nei prossimi giorni. Caldo dal deserto del Sahara, tanto che per Firenze si parla di bollino giallo ...