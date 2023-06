Animale lasciato solo con bebé nel cuore della notte – poi telecamera riprende quello che fa con la bimba

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 19 giugno 2023) Chiunque sia cresciuto con un cane sa quanto può essere fantastico avere un migliore amico a quattro zampe. Lo dimostrano specialmente le immagini di sorveglianza del cane Berkley esua famiglia. Il cane Berkley ha indubbiamente un legame molto speciale con la sua sorellina, Elainey. All’inizio, tuttavia, la famiglia era molto cauta. Questo perché erano preoccupati di come sarebbe stato avere undomestico e unasotto lo stesso tetto. Quindi, quando Elainey era piccola, al cane non era permesso avvicinarsi troppo, poiché i genitori erano un po’ nervosi per come avrebbe reagito la. LEGGI DI PIÙ: Bambina ruba biscotto per cani al pastore tedesco – la reazione del cane si diffonde in rete “L’unica cosa che la rendeva felice” Ma presto è diventato chiaro che la figlia non avesse ...