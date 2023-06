Andrea Agnelli ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro i due anni di squalifica

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 giugno 2023) L’ex presidente della Juventus,haal Tar della suaper duea causa della vicenda plusvalenze. Lo scrive Repubblica: “Proprio oggi, lunedì 19 giugno, scadevano i termini per presentare appello alla giustizia amministrativa. A guidare il team di legali diin questo ambito è l’avvocato Vittorio Angiolini. Si tratta del filone della giustizia sportiva che aveva portato alla penalizzazione di dieci punti in campionato per la Juventus, facendo scivolare i bianconeri dal terzo posto virtuale al settimo“. Il Collegio di Garanzia del Coni aveva infatti deciso perladi due. ...