Anche gli uomini si tingono i capelli e no | questo non sarà un altro tabù

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il corpo delle donne è da sempre oggetto di attenzione di molti. Lo era prima, quando il dibattito sulla bellezza femminile non infiammava il web e i social network e i canoni di bellezza standardizzati non conoscevano rivali. E lo è adesso, in un periodo in cui l’esigenza di annullare i confini tra perfezione e imperfezione è più alta che mai. Da una parte c’è chi sostiene che è un diritto e un dovere valorizzare i difetti, e tutte quelle imperfezioni che in qualche modo ci rendono uniche,a discapito della bellezza soggettiva, con il fine di promuovere la diversità e l’inclusività. Dall’altra, però, c’è chi non vuole rinunciare alle numerose opportunità di migliorarsi, ogni giorno, un po’ di più,ricorrendo alla chirurgia estetica. E in fondo,a volersi vedere più belle, che male c’è? L’attenzione, semmai, dovrebbe ...