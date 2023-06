Ancelotti adesso vuole il Mondiale

(Di lunedì 19 giugno 2023) Carloalla conquista del: sarebbe la naturale conclusione di una carriera perfetta e già ricca di trionfi Il Real Madrid ha deciso di proseguire con Carlo, che siederà anche il prossimo anno sulla panchina dei Blancos. Il contratto scadrà il 30 giugno 2024 e questo probabilmente sarà l’ultimo anno per lui sulla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

...(LaPresse) - Calciomercato.itDietro il pressing del Real Madrid vi sarebbe Carletto, ...lo scenario è però cambiato. Da tempo sono infatti noti i malumori di Hakimi all'interno dello ...Carlo© LaPresse - Calciomercato.itSullo sfondo, c'è sempre l'interessamento del Brasile, ... Sulla panchina della Seleçao, c'è ancora Menezes, tecnico ad interim, che perha smentito ...... si è espresso così in conferenza stampa: 'Non ho scoperto nulla sull'arrivo di, posso dire che è un grande allenatore e la sua carriera parla per lui.io voglio solo aiutare il ...

Dal Brasile: Ancelotti nuovo ct della nazionale, ci siamo. Le ... Calciomercato.com

Carlo Ancelotti potrebbe a breve lasciare il Real Madrid, secondo alcuni media a fine mesi potrebbe iniziare la nuova avventura. La federcalcio brasiliana (Cbf) dà per certo l'accordo con il tecnico i ...O Globo ha lanciato l'indiscrezione, Carlo Ancelotti si appresta a diventare il nuovo commissario tecnico del Brasile. Ma con una specifica importante: l'allenatore italiano assumerebbe l'incarico a p ...