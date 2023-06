Amichevoli 2023 | gol di Paredes e Romero | l’Argentina vince in Indonesia

(Di lunedì 19 giugno 2023) Vittoria come da pronostico, anche se decisamente poco brillante, percampione del mondo nell’amichevole giocata in casa dell’. Allo stadio Utama Gelora Bung Karno di Giacarta la Seleccion, in formazione rimaneggiata e orfana tra gli altri di Leo Messi, passa per 0-2 con un gol per tempo, uno siglato da Leandrocon un bolide dalla distanza, l’altro, il raddoppio, da Cristiancon il colpo di testa. Dunque decisive due vecchie – o meglio, recenti – conoscenze della Serie A e del calcio italiano. La nazionale di Scaloni fa la partita, la debolissima selezione asiatica ci mette l’orgoglio e una buona organizzazione difensiva e così evita l’imbarcata. Da sottolineare anche come gran parte dei giocatori schierati non fossero quelli della finale contro la Francia né appartenenti all’11 ...

