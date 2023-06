Amianto nell’ex Cral Antonini | la vicenda finisce in Provincia

(Di lunedì 19 giugno 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color I consiglierili di Brianza Rete Comune, Vincenzo Di Paolo e Giorgio Garofalo, hanno presentato un’interrogazione per chiedere alla“quali iniziative siano state poste in essere per monitorare la situazione e gestire la sicurezza per la salute pubblica”: al centro c’è la presenza didell’, a Limbiate.dell’, ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo ...

Dopo aver verificato l'assenza di amianto, verso mezzogiorno i vigili del fuoco hanno completato gli interventi. Come previsto nelle fasi iniziali, sembra che nessuno fosse presente visto che l'edificio/stazione era chiusa e in disuso. I vigili del fuoco hanno effettuato interventi di bonifica dall'amianto e opere per evitare gli incendi. Sono necessari interventi per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008. Era stata Patrizia Barbieri, sindaco di Piacenza, a chiedere alla giunta una commissione sul tema degli edifici che versano in forte stato di degrado strutturale e presentano problemi di amianto.