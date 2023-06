... tra, per celebrare il 75 anniversario della FABI, fondata a Milano nel 1948. Durante i cinque giorni di lavori si e' parlato deldel contratto collettivo nazionale di lavoro degli ...Dopo Smalling e in attesa di El Shaarawy è arrivata l'ufficialità di unnell'aria da mesi. Come si legge sul sito ufficiale del club giallorosso, infatti, "L'AS Roma è lieta di annunciare che Bryan Cristante ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 ...Unche rappresenta un attestato di stima e fiducia molto importante. Bandierina Juve ... Il dirigente 34enne prolungherà di unanno, ovvero fino al 2025 il contratto in scadenza fra dodici ...

Altro rinnovo in casa Roma, Cristante firma fino al 2027 Agenzia di ... Italpress

ROMA (ITALPRESS) - La Roma si conferma l'assoluta protagonista di questa prima fase di calciomercato, fra arrivi, cessioni e rinnovi. L'ultima operazione a ...Con lo slogan 'Essere laziali', la Lazio ha annunciato la campagna abbonamenti per la stagione 2023-2024. Aprirà domani, martedì 20 giugno, alle 10 e terminerà domenica 13 agosto alle 19. L'obiettivo ...