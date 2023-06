Alta tensione nella giunta Fontana | Fdi diserta il voto sul prolungamento della metropolitana

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) Un incidente vero e proprio, con gli assessori di Fratelli d’Italia che hannoto la riunione diin protesta, dentro Palazzo Lombardia. Il governo regionale di Attiliosi ritrova a dover affrontare una protesta tutta interna che affonda le sue radici nel peso politico di meloniani e leghisti dentro la. Il casus belli è stata una delibera che stabilisce gli investimenti per illinea 5di Milano. Lo scontro, stando a quanto si apprende, si sarebbe registrato sulla competenza di una delibera che – quantomeno in questa prima fase – riguarderebbe l’assessorato alle Infrastrutture, in capo alla leghista Claudia Terzi, e non quello ai Trasporti dell’assessore Franco Lucente di FdI. Una ...