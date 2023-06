Maxsi avvia verso una stagione in cui non potrà più sbagliare. A partire dalle partenze in campionato: nell'annata appena conclusaha inanellato 9 punti su 15, nella prima stagione del suo ritorno in bianconero solo 5 su 15. Continua false partenze Preparazione atletica e infortuni Formazione - tipo e identità squadra ...Sinceramente, sembra più ingiusto che irriverente segnalare glie la partecipazione di un ... In bianconeroe in azzurro Mancini hanno per Bonucci un rispetto che - senza offesa per i ...Il clamoroso sfogo del Ct dopo la partita con gli spagnoli, in cui ha parlato disul piano ...per numero e asprezza dei commenti le precedenti campagne dei tifosi della Juventus contro, ...

Allegri, 8 errori da evitare per la prossima stagione La Gazzetta dello Sport

• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Per sapere come rimuovere l’Ad Block clicca qui. Max Allegri si avvia verso una stagione in cui non po ...Ecco in pratica il primo degli errori da non commettere assolutamente ... quando e perché puntare sul “basso” profilo di qualche importante giocatore di prospettiva." Su Allegri: "Tanto per essere ...