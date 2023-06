Alla stazione di Piacenza salvato un falco sparverius | “gheppio americano” di piccola taglia

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 19 giugno 2023) Nella zona dellaferroviaria diè stato ritrovato un esemplare di “” (). Ormai allo stremo delle forme e incapace di volare, probabilmente scappato da qualche voliera cittadina, è stato recuperato da un cittadino e portato al centro di recupero animali selvatici Cras di Niviano, dopo aver avvertito i Carabinieri Forestali di. Ilsparaverius, dettoLa specie diffusa in America settentrionale e meridionale, viene allevata anche in Europa e si può riprodurre in cattività. Si tratta di un esemplare assoggettatosevera normativa internazionale Cites che tutela molte specie di rapaci e, purtroppo, come impone appunto la ...