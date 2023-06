Alla Celadina torna il Cre per gli anziani. «Tante proposte per contrastare l’isolamento»

Allarme nella mattinata di oggi (lunedì 29 maggio)Scuola dell'infanzia "", nel quartiere di Bergamo in via Pizzo Redorta. Un'insegnante, infatti, ha lamentato bruciore agli occhi edgola, indizio della possibile presenza nell'aria ...... dando di conseguenza avviofase di Valutazione Ambientale Strategica (che prevede una nuova ... San Paolo, Santa Lucia 8 giugno Incontro quadrante 4 Ore 20.45 Spazio di quartiere, via ...Allarme nella mattinata di oggi (lunedì 29 maggio)Scuola dell'infanzia "", nel quartiere di Bergamo in via Pizzo Redorta. Un'insegnante, infatti, ha lamentato bruciore agli occhi edgola, indizio della possibile presenza nell'aria ...

Alla Celadina torna il Cre per gli anziani. «Tante proposte per ... L'Eco di Bergamo

Inoltre, grazie alla collaborazione con i tassisti di Bergamo, verrà garantito il trasporto gratuito». «Stiamo attrezzando il Cte in modo da renderlo il più familiare e accogliente possibile», ha ...Ore 9 in punto, aprono i cancelli del Mercato ortofrutticolo alla Celadina, scatta la corsa coi carrelli per accaparrarsi le cassette più belle di frutta e verdura. Altro che le auto d’epoca della ...