La gara al Red Bull Ring dellaCup ha colto nel segno regalandoci una gara spettacolare e incerta, vinta da Perfetti dopo un lungo inseguimento su Praller e Körber. L'Austria ha portato alla ribalta nuovi protagonisti ...Cup 2023 , dopo il Mugello , è il momento di affrontare un altro splendido tracciato, il Red Bull Ring . Sulla pista sede del Gran Premio d'Austria di F1 , leRomeo tornano con ...Già perché per gli appassionatiquesta piccola Suv è piena di richiami storici: dalla grafica ... Ma qui - va detto - non è solo una questione di: c'è tanta tecnologia in più. Il sistema ...

Alfa Revival Cup 2023, tappa di successo in Austria QN Motori

(Mi-lorenteggio.com).Firenze, 8 giugno 2023 – La pista del toro perfetta per le classiche del BiscionePrenderanno il toro per le corna i protagonisti dell’Alfa Revival Cup Dopo le emozioni vissute ne ...Alfa Romeo has confirmed the appointment of former McLaren technical director James Key. The Swiss-based team has confirmed that Key will join from 1st September 2023 as their technical director. With ...