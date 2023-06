Alessandra Drusian è la seconda eliminata della finale de L’Isola

... Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Luca Vetrone,- dovranno superare per coronare il sogno di vincere la 17esima edizione dell'Isola e aggiudicarsi il montepremi ...Nessuno dei finalisti si aspetta il ritorno in gara di. Isola 2023, la diretta della finale di lunedì 19 giugno 22.09 Scherzo ad Helena, le dicono che Carlo non c'è ma è dietro di ...... Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli,, Cristina Scuccia, Luca Vetrone. Lo scorso anno il montepremi di 100 mila euro dell'Isola dei famosi se lo è aggiudicato Nicolas Vaporidis , che ...

Isola, la diretta della finale: Alessandra Drusian e Cristina Scuccia eliminate a un passo dalla finale leggo.it

Al via su Canale 5 la finalissima de "L’Isola dei Famosi". A commentare l'ultima puntata del reality, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Inviato in Honduras: Alvin. E ...Luca Vetrone durante la finale dell’Isola dei Famosi 2023 ha potuto riabbracciare la madre, volata in Honduras per rivederlo ...