(Di lunedì 19 giugno 2023) Terminata ufficialmente la stagione le società sono già al lavoro per la costruzione degli organici: le prime trattative si stanno sbloccando Con la stagione dei club ufficialmente finita sono in programma gli ultimi appuntamenti con le nazionali prima delle vacanze. Nei prossimi giorni si ultimeranno i turni di qualificazione a Euro 2024 e dopo che è andata in archivio Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... soprattutto alla luce delle continue delusioni europee raccolte negli ultimi anni, con la Coppa dalle grandi orecchie ormai divenuta un'ossessione per Al -. Lo spagnolo ha già vinto la ...L'esperienza di Luis Enrique è molto apprezzata dai membri societari del Psg: " È apprezzato sia da Al -che da Campos. Prima di ufficializzare l'arrivo di Enrique, il Psg deve ...E infine c'è Motta, seguito con attenzione dal presidente Alche però non ha mai ...ha ancora un anno di contratto ma non più necessità di accelerare il negoziato dopo che il Napoli ha...

Al Khelaifi ha scelto: sarà lui il prossimo attaccante del Psg Sport News.eu

Per lui sarebbe la seconda esperienza fuori dai confini iberici, dato che aveva già allenato all’estero una decina d’anni fa, alla Roma. PSG LUIS ENRIQUE. Il PSG sceglie Luis Enrique – Dopo aver lasci ...È l'ex CT spagnolo il prescelto per la panchina della squadra della capitale francese, dopo che le trattative con Julian Nagelsmann non sono andate a buon fine.