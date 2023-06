Air Show a Pratica di Mare Frecce Tricolori | parata aerea | veicoli storici | gli scatti più belli

(Di lunedì 19 giugno 2023) Pomezia – Boom di presenze adinel weekend per l’Airorganizzato dall’Aeronautica Militare per celebrar il suo centenario., ma anche tanti velivoliin mostra hanno richiamato migliaia di persone, provocando anche qualche disagio alla circolazione. Di seguito glipiùdell’evento. (foto Ezio Cairoli) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomeziailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le ...

... Verona: live di grande energia, a metà fra concerto e party open, a tema anni '90; Francesca Reggiani, 7 settembre, ore 21,00, Villa Ciresola, Mozzecane: brillante one - woman, brucianti ...Per Stellantis, il futuro della mobilità passa anche attraverso questi mezzi Parrebbe di si visto che il Gruppo ha annunciato alcune novità interessanti al Parisdove Archer ha portato il ...Stellantis e Archer hanno annunciato un passo avanti nella loro partnership strategica durante il Paris2023. Il gruppo automobilistico italo - francese ha recentemente aumentato la sua quota di partecipazione in Archer sul mercato aperto in seguito all'inizio dei lavori di costruzione del ...

Airshow per i 100 anni dell'Aeronautica, Mattarella a Pratica di Mare - Politica Agenzia ANSA

TORINO (ITALPRESS) - L'americana Archer Aviation e Stellantis compiono un ulteriore passo avanti nella loro partnership in occasione del Paris ...Love Island's spin-off show, Aftersun, aired an exclusive clip that saw Sammy and Jess in a fiery argument before he gives her an ultimatum. The episode is due to air on Monday, June 19. Here's ...