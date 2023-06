Agenzie recupero crediti | ora puoi denunciarle | quando puoi far scattare la tua “trappola”

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 19 giugno 2023) È una persecuzione, una caccia all’uomo, ma dopo cinque o sei telefonate i ruoli si ribaltano ed è il debitore a potersi rivalere. Mai saltare una rata nell’era dei call center. I dipendenti di solito fanno il possibile per uscire dalla precarietà e s’impegnano al massimo per ottenere dei risultati tali da garantire loro un contratto di lavoro migliore. Come rimproverarli? Tanto più se il bersaglio è palesemente dalla parte del torto, come un debitore inadempiente. E allora iniziano le telefonate, le email, i richiami, gli avvisi. Il tono può essere garbato quanto si vuole, tuttavia l’effetto psicologico è facilmente disturbante. Se il call center esagera, il tartassato può fare denuncia – ilovetrading.it 18062023Tutto può cominciare per un piccolo errore, che lascia poca liquidità sul conto corrente, sicché la società finanziaria vede venir meno l’incasso previsto. Un guaio. Qualcuno ...