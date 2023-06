Affitti brevi | cosa cambia con la stretta del governo | interessato solo il 6 | 4% dei pernottamenti

(Di lunedì 19 giugno 2023) Appena il 6,4%. Questa è la percentuale dinegli alloggi per soggiorniche verrebbe eliminata se il disegno di legge proposto dalla ministra al Turismo Daniela Santanchè dovesse passare così com’è ora. Il fulcro della questione è il cosiddetto minimum stay, il periodo di permanenza minima, che diventerebbe di due notti. Secondo i calcoli di Aigab, l’associazione italiana dei gestoripoco più di 6 alloggi su 100 verrebbero impattati dalla riforma. Un numero modesto che rischia di non avere ricadute sostanziali sulla destinazione d’uso degli appartamenti, e quindi nemmeno sul prezzo degli. Il campione analizzato include oltre 300 mila prenotazioni registrate nel 2022, in 10 mila immobili. Soggiorno minimo di tre notti? Discorso ...

Invece, sulle iniziative del governo in merito aglinei centri storici, "ci sono due fattori: innanzitutto queste strutture stanno cannibalizzando il mercato" e "si pongono alla stregua ...Secondo i calcoli di Aigab, l'associazione italiana dei gestori, solo poco più di 6 alloggi su 100 verrebbero impattati dalla riforma. Un numero modesto che rischia di non avere ..."In queste settimane continuano i confronti e i dibattiti sull'annunciato disegno di legge presentato dal Ministero del Turismo per una regolamentazione organica degli, alla luce della prima bozza di testo circolata a fine maggio. L'argomento, come già espresso in varie sedi, è centrale sia nella prospettiva di mappare concretamente il fenomeno, ...

