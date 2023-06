Affare fatto | così Cosco sbarca ad Amburgo

Leggi su formiche

(Di lunedì 19 giugno 2023) Giusto in tempo per le consultazioni Germania-Cina di domani, oggiha finalizzato il suo ingresso nel porto di. Dopo due anni di trattative, il colosso statale cinese avrà una quota minoritaria del 24,99% di partecipazione in uno dei terminal del porto della città anseatica. Originariamente puntava a una quota del 33%, uno scenario evitato dalle proteste di diversi ministeri del gabinetto tedesco. Chissà se il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il primo ministro cinese Li Qiang, a capo delle due delegazioni che si incontreranno a Berlino, avranno il tempo e l’occasione per partecipare a un evento dedicato a questo importante sviluppo. Il via libera del governo tedesco all’ingresso dinel terminal container Tollerort con il 24,99% della società Hafen und Logistik AG (Hhla), partecipata dall’ente amministrativo della ...