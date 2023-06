AEW | La scissione dei roster sarà più soft | i campioni appariranno in entrambi gli show

(Di lunedì 19 giugno 2023) Con il debutto di Collision, la AEW ha lanciato il suo secondo maindopo Dynamite e, fin dall’annuncio, si è parlato della possibile divisione delin due frange ben distinte. Così non, come riportato nelle ultime settimane, dato che si è optato per una soluzione più “”. Nonostante internamente alcuni atletipreferibilmente in unorispetto all’altro (l’esempio dell’Elite a Dynamite e di CM Punk a Collision, visti i trascorsi), isaranno invece liberi di apparire sia il mercoledì che il sabato, senza la creazione di nuovi titoli. La sensazione è che questa decisione sia stata presa dopo aver ascoltato l’opinione degli atleti, con la maggior parte di loro che avrebbero preferito non avere un...

Arriverà anche lo split dei brand in AEW Parlando a Haus of Wrestling, l’attuale campionessa TBS Kris Statlander ha ammesso di aver sentito parlare della divisione dei roster in base agli show, ...La AEW di recente ha registrato due nuovi marchi ... "Sì, penso che sia una sorta di scissione, ma non completamente. Penso, spero, che sarete in grado di vedere un po' di talenti essere in entrambi ...