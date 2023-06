Addio Roberto Da Crema detto “Baffo” | il mondo televisivo in “lutto” | non c’è stato niente da fare per lui | Se n’è andato

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 19 giugno 2023)Da“il” Il re delle televendite è sparito daldello spettacolo, lasciando un senso di dispiacere a coloro che lo seguivano da tempo: che fine ha fatto? Come dimenticare un personaggio caratteristico comeDa, l’uomo che con la sua esuberanza si è fatto sentire a gran voce neldelle televendite italiane. Si tratta di un personaggio fuori dagli schemi che ha preso sin da subito alla lettera il fatto che per vendere qualsiasi prodotto doveva essere convincente. La sua voce ansimante, il modo in cui sbatteva pugni sul tavolo e lanciava gli stessi oggetti che vendeva, l’hanno reso celebre neldello spettacolo. Insomma, è impossibile non riconoscerlo, ma in realtà, ...