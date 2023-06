Addio di Insinna a L' Eredità Tam tam Rai | chi è il nuovo conduttore

(Di lunedì 19 giugno 2023) Proseguono gli avvicendamenti in casa Rai dopo il cambio di dirigenza promosso dal governo di centrodestra, ed è ancora tempo di addii. Stavolta a salutare è Flaviodel programma traino del Tg1 “l'”, che nella puntata di domenica 18 giugno ha dato il suo commiato poco prima del momento clou, la Ghigliottina finale. Quello del presentatore romano è stato un viaggio lungo 5 anni, dal 2018 a oggi, costellato da momenti indimenticabili. Ha cominciato con un peso non indifferente: sostituire il compianto Fabrizio Frizzi al timone del quiz show, e ha mantenuto viva la passione dei telespettatori per un programma storico. Ma ora è tempo di saluti e ringraziamenti: “Ringraziare è un obbligo dell'anima, del cuore. Voglio ringraziare la Rai, chi mi ha voluto, Banijay e le nostre produzioni, le nostre case, le nostre ...

