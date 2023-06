Addio a Swan | morto all’improvviso il ballerino hip hop pioniere in Italia | aveva 41 anni

Leggi su tpi

(Di lunedì 19 giugno 2023) Èa 41, uno dei pionieri indella danza hip hop.e coreografo, Luigi, pseudonimo di Luigi Piccione, è considerato tra i precursori nostrani nel locking e popping. Due generi di danza nati negli Stati Uniti a partire dal funk, di cuidivulgava le tecniche tramite workshop, convention e spettacoli. Nato a Taranto ma da tempo residente a Bologna, teneva lezioni anche a Roma, presso la Santinelli Dance Academy. Oltre ad aver formato numerosi ballerini, partecipava spesso a spettacoli e “battles”. Non sono note le cause della sua morte, forse dovuta a un malore. Sui social molti addetti ai lavori e appassionati hanno espresso il loro cordoglio per l’improvvisa scomparsa dell’artista.