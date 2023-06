Abusa sessualmente di una donna | arrestato 49enne vicino a un clan

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiConduce unaa lui legata da vincoli di parentela in un luogo chiuso, la minaccia con la pistola, la picchia e poi ne. Il fatto sarebbe avvenuto a Castellammare di Stabia (Napoli) lo scorso 4 aprile: ieri la svolta, quando i carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. In manette è finito un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine e ritenuto contiguo alD’Alessandro, sodalizio criminale operante nell’area stabiese: è accusato di violenza sessuale, porto illegale di arma da fuoco e lesioni personali aggravate. Secondo le indagini svolte dai militari dell’Arma, il pregiudicato avrebbe condotto la ...

