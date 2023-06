A1 Milano-Napoli | chiusa per una notte diramazione Roma sud

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 giugno 2023) Viabilità. – Sulla A1, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 23.00 di giovedì 22 alle 5.00 di venerdì 23 giugno sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, lo svincolo di immissione sullasud D19, verso. In alternativa si consiglia di percorrere la A24-Teramo e seguire le indicazioni perest/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare). (Com/Red/Dire)