“A Venezia ponti senza pedane impediscono la mobilità delle persone in carrozzina Mia figlia costretta a rinunciare all’uscita a teatro”

(Di lunedì 19 giugno 2023) Voleva andare a vedere uno spettacolo teatrale con alcuni amici, ma non ha potuto arrivare a destinazione perché le barriere architettoniche presenti in una zona divicina alglielo hanno impedito. È la denuncia di Alessandra Bagato, madre di una ragazza con disabilità motoria di Padova che per muoversi in autonomia utilizza laa motore elettrico. La testimonianza è arrivata a ilfattoquotidiano.it nell’ambito della serie di inchieste inerenti lacittadina inclusiva e accessibile per tutti (se hai segnalazioni scrivi a redazioneweb@ilfattoquotidiano.it). La ragazza ha organizzato con un gruppo di ragazzi di andare alMalibran di, struttura culturale che risulta accessibile anche per chi si sposta come lei in. ...