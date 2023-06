A Telese l’incontro su ‘La scrittura cinematografica Immagini e narrazione letteraria’

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMercoledì 21 giugno 2023, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la sede sociale di Piazzetta G. Romano 15,Terme (BN), ospitadal titolo “Laletteraria.” Introduce Maria Teresa Imparato, presidente della Fondazione Gerardino Romano; interviene Gabriele Marcello, scrittore e docente di sceneggiatura ecreativa all’Università degli Studi di Teramo e alla Roma Film Academy. McLuhan sostiene che «l’uomo tipografico ha subito accettato il cinema proprio perché offre, come il libro, un mondo interiore di fantasie e di sogni. Lo spettatore cinematografico è psicologicamente solo come il silenzioso lettore di libri». Da questa considerazione prende spunto ...

... le azzurrine saranno tra'altro impegnate in degli allenamenti ... Saranno tante le autorità locali presenti domani all'con ... il Sindaco diTerme Giovanni Caporaso; il Consigliere ...Interverranno all': Franca De Santis (Presidente dell'..., Ophelia's friends Cultural Projects. Enti patrocinanti: Agenzia ... Prossime date in calendario: 8 luglio 2023 "(BN); 20 ...Curato dal progetto regionale "La Toscana delle donne",'... Curato dal progetto regionale "La Toscana delle donne",vedrà ... Luca. La parità di genere, oltre che un obiettivo dell'...