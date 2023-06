A Telese il premio ‘Michele Selvaggio’ | la prima edizione il 24 giugno

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCresce l’attesa per la cerimonia di premiazione delladelLetterario Nazionale “Michele Selvaggio” condotta da Rosaria De Cicco in programma sabato 242023 alle 18.30 presso la Sala Principe Umberto II del Grand Hotel diTerme. Ilintitolato al Dottore Michele Selvaggio, medico, umanista e scrittore, fondatore e primo Presidente dell’Istituto Storico Sannio Telesino, nasce dalla volontà di valorizzare e premiare opere, amatoriali e divulgative, di letteratura storica. Indetto dall’Istituto Storico Sannio Telesino in collaborazione con la famiglia Selvaggio, ilè patrocinato dalla Regione Campania, dalla Provincia di Benevento e dal Comune diTerme, nonché dai distretti ...