A Monaco l' università che prepara alle sfide ambientali nel luxury

(Di lunedì 19 giugno 2023) Percorsi formativi e opportunità studiate per risponderepiù urgentianche nel mondo del: a promuoverli è la Ium, International University of, la Business School ...

Un Track progettato insieme ai membri delYachting Cluster, che fornisce solide basi ...altro luogo al mondo le aziende leader a livello mondiale sono in costante contatto con un'. 19 ...Hanno portato il saluto anche il segretario nazionale di Fnomceo, Roberto, Leonardo Sechi in ... Nuovo master all'di Udine. L'evento è stato anche un'occasione per approfondire il tema ...Promosso dall'di Palermo, Ordine degli Architetti, BCsicilia, ANCE e Maurfix Editore si terrà lunedì 19 ... di Filippo Dattolo, Direttore ANCE Palermo, di Sebastiano, Presidente Ordine ...