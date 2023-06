A che ora inizia la finale dell’Isola dei Famosi 2023 e a che ora finisce | orario 19 giugno

Leggi su spettacoloitaliano

(Di lunedì 19 giugno 2023) A che oraladeie a che oraStasera su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntatadei, ovvero quella che eleggerà il vincitore di questa diciassettesima edizione. In studio, come sempre, la conduttrice Ilary Blasi guiderà i telespettatori all’episodio conclusivo. In Honduras l’inviato speciale Alvin illustrerà le prove decisive agli aspiranti vincitori. Sono 5 i finalisti, escludendo la nominationle a inizio serata (Cristina-Luca), che proveranno a conquistare il trofeo e il montepremi in allegato a 100.000 euro. Chi vincerà tra Cristina Scuccia, Marco Mazzoli, Luca Vetrone, Alessandra Drusian, Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero ? A ...