5 anni di carcere a chi esalta condotte illegali sul web | il nuovo reato per gli youtuber e gli influencer dopo Casal Palocco

(Di lunedì 19 giugno 2023) Unper punire chio istiga alla violenza. Ci sta ragionando attorno il governo Meloni, che vorrebbe così evitare il ripetersi di tragedie come quella di. Ilpotrebbe finire nel disegno di legge sulle baby gang della Lega di Matteo Salvini. A parlarne è oggi Il Messaggero. La legge è stata appena incardinata in commissione giustizia al Senato. E nelle intenzioni del guardasigilli Carlo Nordio potrebbe vedere la luce alla fine di quest’anno. In questo caso verrebbe modificato l’articolo 44 del Codice Penale. Le pene andrebbero da uno a cinque. Per tutti, sia maggiorenni che minorenni. Istigazione o apologia a delinquere Ilquindi definirebbe ...