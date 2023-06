4 anni di ban dagli stadi per un “tifoso” britannico | aveva indossato una maglia provocatoria verso la tragedia di Hillsborough

(Di lunedì 19 giugno 2023) Un “” inglese, James White, 33, è stato bannato da qualsiasio del Regno Unito per i prossimi 4. L’uomo, durante la finale tra Manchester United e City di FA Cup dello scorso 3 giugno, haunacon il numero 97 e le parole “non abbastanza”. Lae molto insultante si riferiva al disastro di, dove il 15 aprile 1989 proprio 97 tifosi del Liverpool morirono per una calca nelloo in cui si stava giocando il match. Per lui anche multe per un totale di circa 1.750 euro. SportFace.

