35 minuti. Il dialogo senza intese fra Xi e Blinken per deviare dalla rotta di collisione

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il confronto a Pechino dominatopaura di precipitare in un conflitto mondiale. Cauto ottimismo da entrambi i fronti, ma la Cina respinge la ripresa delle comunicazioni fra militari. Il grande ostacolo è Taiwan: Washington ribadisce il no all'indipendenza, ma esprime preoccupazione. Filippo Fasulo (Ispi): "Ciò che è importante di questo incontro è che ci sia stato. Nessuno cambierà postura, ma vogliono scongiurare che scoppi una guerra per sbaglio"