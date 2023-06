3 Body Problem – Trailer della serie di fantascienza in arrivo su Netflix

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dal premio Hugo a. Questo il percorso di Ila dei tre corpi, romanzo dello scrittore cinese Liu Cixin, primo librotrilogia diMemoria del passatoTerra, diventatotelevisiva. La nota piattaforma di streaming ha condiviso ildello show, 3, che sarà disponibile in 8 episodi a partire da gennaio del 2024, ma sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e NOW.Il primo, realizzata da David Benioff e D. B. Weiss, creatori de Il Trono di Spade, è stato presentato in occasione dell’eventoTUDUM e diffuso il 17 giugno del 2023. 3...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo La serie televisiva statunitense 3è un adattamento del best seller Il problema dei tre corpi dello scrittore cinese Liu Cixin, vincitore del premio Hugo. Il primo trailer della serie sci - fi , realizzata dai creatori de ...TUDUM 2023 ha visto annunci come Stranger Things , Squid Game , Bridgerton , The Witcher , oltre a dare uno sguardo a nuove serie come One Piece e 3. L'evento ha presentato ...è diretto dal regista candidato all'Oscar Derek Tsang e da altri registi non annunciati. David Benioff e DB Weiss hanno co - creato la serie con Alexander Woo e sono anche showrunner ...

3 Body Problem, il trailer della serie Netflix firmata dai creatori de Il Trono di Spade Sky Tg24

Leggi su Sky TG24 l'articolo 3 Body Problem, il trailer della serie Netflix firmata dai creatori de Il Trono di Spade