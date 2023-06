21 giugno giornata contro leucemie | Open Day Ail Roma

Leggi su funweek

(Di lunedì 19 giugno 2023) Nel giorno del solstizio d’estate, AIL celebra laNazionalele, i Linfomi e il Mieloma indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Prof. Franco Mandelli e posta sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. Un’occasione per raccontare i progressi della ricerca in ematologia e per lanciare un messaggio importante a tutti i pazienti e i loro familiari: non siete soli nella vostra battaglia.AILpartecipa a questa specialeorganizzando unday per mostrare a sostenitori e cittadini come vengono utilizzati i fondi raccolti durante il corso dell’anno grazie alla generosità di cittadini e aziende e alla preziosa opera dei Volontari. Mercoledì 21, dalle 16.00 alle 19.00, l’Associazione ha ...