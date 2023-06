Zeman vuole un suo pupillo a Pescara | c'è da fare i conti con Catania e Catanzaro

Il Pescara proprietario del cartellino se lo riprenderà indietro su espressa richiesta del tecnicoche intravede in questo giocatore 20enne qualità importanti. Nel 4 - 3 - 3 del boemo un posto ...Ma dipenderà anche dalle idee di, che sul difensore arrivato a dicembre dal Nordsjaellandpuntare anche nella prossima stagione: per questo solo in caso di offerte irrinunciabili, Mesik ...L'agente del giocatore resta alla finestra e il Pescara entro dieci giorni dovrebbe fare chiarezza sul futuro del difensore centrale slovacco, lanciato e valorizzato da Zdenek. ©RIPRODUZIONE ...

Zeman vuole un suo pupillo a Pescara: c'è da fare i conti con ... Calciomercato.com

Zdenek Zeman vuole tornare a lavorare con Alessio Curcio, suo pupillo ai tempi del Foggia. Ha già avvisato i dirigenti del Pescara, club col quale rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...