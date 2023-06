WWE | Novità per Roman Reigns | stabilisce un imbarazzante record negativo

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 18 giugno 2023)è considerato la Superstar WWE più dominante dell’era moderna, spadroneggiando in entrambi i roster con la Bloodline al seguito. Purtroppo per lui le cose sono cambiate in famiglia, dopo che i membri della sua stable lo hanno tradito: dopo che Jimmy è stato cacciato dalla Bloodline a causa del tradimento a Night of Champions, anche Jey si è finalmente ribellato a, colpendolo con un superkick ed infliggendo una severa punizione al campione WWE, ovvero il raggiungimento di un nuovo, ma stavolta. L’account Twitter WrestlingWorldCC ha sottolineato che questa è la quarta volta cheviene tradito da un membro della sua stable, essendo stato tradito da Seth Rollins nello Shield, e da Sami Zayn, Jimmy e Jey Uso nella ...