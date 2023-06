Wta 125 Gaiba 2023 | Errani e Vinci insieme al Veneto Open | è subito show a ‘Gaibledon’

(Di domenica 18 giugno 2023) Prenderanno domani il via gli incontri del main draw del WTA 125 di, giunto alla sua seconda edizione. Seconda testa di serie del tabellone è Sara, che domenica – a sorpresa – si è presentata al Tennis Clubcon una compagna d’allenamento d’eccezione, ovvero Roberta. “Sara questa settimana era da sola – ha detto la pugliese, ex n.7 del mondo – così ne ho approfittato per accompagnarla. Spero di poterle dare il mio contributo. Mi fa piacere tornare a colpire qualche palla sui campi da tennis: l’amore per questo sport rimarrà sempre.? Trovare l’erba in Italia è particolare, quasi strano. Il Centrale è molto bello: ho saputo che lo scorso anno c’è stata qualche difficoltà coi campi, ma vedo che è stato fatto un grande lavoro e sono migliorati tantissimo”. L’esordio di Sara ...

Una storia che nasce da un gruppo appassionati che in una piccola località della provincia di Rovigo sono riusciti a far approdare un torneo. Stiamo parlando di Gaiba , cittadina con meno di ...Andy Murray vince l'ottava partita di fila e raggiunge la semifinale al Rothesay Open, Challengerdi Nottingham, senza aver ancora perso un set. Nel torneo, che si disputa insieme al250 trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX con tre britanniche in semifinale, l'ex numero 1 del ...Finisce nei quarti di finale la corsa di Sara Errani nel "BBVA Open Internacional de Valencia", torneodotato di un montepremi di 115.000 dollari che si sta disputando sui campi in terra rossa della città sulla costa sud - orientate della Spagna. La 36enne di Massa Lombarda, n.69 del ranking ...

WTA 125 Gaiba: Il Tabellone Principale. Sette azzurre al via LiveTennis.it

Katie Boulter si aggiudica l’atto conclusivo del Rothesay Open in scena a Nottingham vincendo il suo primo titolo del circuito maggiore ai danni della connazionale Jodie Burrage, anch’essa in attesa d ...Presenti in Veneto per il torneo di “Gaibledon” la campionessa degli Australian Open Sofia Kenin e due semifinaliste Slam: Maria e Zidansek Il campione greco Stefanos Tsitsipas ha iniziato una carrier ...