Volley femminile | cuore Italia! Le azzurre battono 3-2 la Cina e si avvicinano alle finali di Nations League!

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) Un’Italia indomabile batte 3-2 (23-25, 25-23, 18-25, 25-22, 15-12) laad Hong Kong e compie un passo fondamentale verso la qualificazione per la Final Eight dellaLeague 2023 di. Pur con una formazione ben lontana da quella titolare e con diversi problemi fisici che hanno condizionato il match, la selezione tricolore è riuscita a gettare iloltre l’ostacolo, aggiudicandosi contro pronostico un match dall’elevato coefficiente di difficoltà. Per lesi tratta del quarto successo consecutivo, peraltro il terzo di fila arrivato al tie-break: un indizio di come a questa squadra non difetti la grinta nei momenti decisivi. Il primo parziale vive sul filo dell’equilibrio, con le ragazze di Mazzanti che riescono a tenere botta alla potenza delle bande ...