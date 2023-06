Viterbo | terrapieno frana su ristorante a Montefiascone | morto il proprietario

(Di domenica 18 giugno 2023) Il crollo ha coinvolto un locale magazzino. Una persona è stata estratta viva dai vigili del fuoco Il crollo di unha investito questa mattina unnel centro di, in provincia di. Laha coinvolto un magazzino dove erano presenti due persone: ildelè stato trovato senza vita sotto le macerie nel retrocucina del locale. Un’altra persona è stata invece salvata e non sarebbe in gravi condizioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

